Paulo Câmara garante apoio do PSB a Lula, independentemente de 'questões locais'

Apoie o 247

ICL

247 - Como já havia adiantado na TV 247, o vice-presidente nacional do PSB e governador de Pernambuco, Paulo Câmara, disse à Folha de S. Paulo que o apoio do partido ao ex-presidente Lula (PT) está garantido e não dependerá de consenso sobre alianças estaduais.

"Tenho um otimismo grande de que será possível fazer essa aliança no âmbito nacional e continuarmos discutindo questões locais. Mas as questões locais não podem nunca ser impedidoras de uma ação maior que, no entendimento hoje, é estarmos muito unidos em torno da candidatura do presidente Lula", declarou.

Câmara também elogiou o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido), cotado para ser o candidato a vice-presidente na chapa de Lula. "O perfil de Alckmin é um perfil mais ao centro. Conhecemos a sua trajetória política e ele tem uma contribuição a dar a uma possível chapa Lula-Alckmin. O PSB não vai criar nenhum obstáculo caso ele venha a se filiar ao partido e for o nome que o presidente Lula entenda como importante para compor".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE