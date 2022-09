PB: esposa de Efraim posta foto com juíza que decidiu contra Ricardo e depois apaga

Apoie o 247

247 - A esposa do candidato a senador na Paraíba Efraim Morais (União), Carol Morais, pôs em xeque isonomia o Judiciário paraibano ao publicar nas redes sociais uma foto ao lado da desembargadora Fátima Bezerra, corregedora do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) em plena campanha eleitoral.

Carol Morais postou sábado (17), no Instagram, foto ao lado da desembargadora Fátima Bezerra, que é viúva do ex-senador José Maranhão, falecido em 2021, e expôs uma possível preferência eleitoral da corregedora eleitoral. "Me recebeu com um abraço e externou o desejo de que o gabinete do seu marido seja ocupado por um homem trabalhador e íntegro como Efraim", escreveu. Na manhã deste domingo (18), Carol apagou a postagem.

A desembargadora Fátima Bezerra já tomou decisões contra a campanha do ex-governador Ricardo Coutinho, candidato do PT ao Senado na Paraíba. Durante sessão do TRE-PB do último dia 9 de setembro, ela votou contra o registro de candidatura de Coutinho. De acordo com o TRE, o petista está inelegível até 5 de outubro de 2022, e portanto depois da data do primeiro turno das eleições deste ano, marcado para 2 de outubro.

Segundo a última pesquisa Ipec para o Senado na Paraíba, divulgada no dia 29 de agosto, Ricardo Coutinho lidera a preferência do eleitor com 30% de intenções de voto. Efraim Morais aparece em segundo, com 20%. Pollyanna Dutra (PSB) está em terceiro, com 8%; seguida por Bruno Roberto (PL), com 5%; Manoel Messias (PCO) e Sérgio Queiroz (PRTB), com 2%; Alexandre Soares (PSOL) e André Ribeiro (PDT), com 1%.

Já na pesquisa Vox Populi, registrada no TSE e divulgada no dia 9 de setembro, Coutinho lidera com 29% e Efraim tem 19%.

