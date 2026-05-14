Petrobras celebra retomada da produção de fertilizantes na Bahia com visita de Lula à Fafen

247 - A Petrobras celebrou nesta quinta-feira (14) a retomada da produção de fertilizantes na Bahia durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia (Fafen-BA), em Camaçari.

A unidade voltou a operar em janeiro deste ano após receber investimentos de R$ 100 milhões e já alcança 90% de sua capacidade total. Segundo a Petrobras, a fábrica é responsável por atender cerca de 5% da demanda nacional de fertilizantes, reforçando a estratégia do governo federal e da estatal de ampliar a produção nacional e reduzir a dependência do mercado externo.

A Fafen-BA possui capacidade para produzir diariamente 1.300 toneladas de ureia, 1.300 toneladas de amônia e 178 toneladas de Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), insumo utilizado para redução de emissões em veículos movidos a diesel.

Durante o evento, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou a relevância da Bahia para os planos estratégicos da companhia e afirmou que a retomada da unidade representa um novo ciclo de investimentos no estado.

“A Petrobras jamais saiu da Bahia. A Bahia é importante para a companhia. Por meio de nossas operações no estado, estamos entregando mais fertilizantes e retomando uma exploração e produção mais intensa para entregar o que prometemos: mais petróleo, mais gás, mais fertilizantes e mais biocombustíveis”, declarou.

Além da reativação da Fafen-BA, a Petrobras anunciou uma série de investimentos na Bahia. O Plano Estratégico da estatal prevê aportes de US$ 3,5 bilhões em exploração e produção no estado, com expectativa de mais que dobrar a produção local, alcançando 30 mil barris de óleo equivalente por dia (boed). A projeção é de geração de mais de 6.500 empregos diretos.

Também estão previstos investimentos de R$ 115 milhões na Usina de Biodiesel de Candeias, além de outros projetos ligados à cadeia de energia e biocombustíveis.

No campo socioambiental, a Petrobras lançou uma seleção pública voltada ao fortalecimento de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, com foco na coleta e comercialização de Óleos e Gorduras Residuais (OGRs), como óleo de cozinha usado. O programa abrangerá municípios da área de atuação da Usina de Biodiesel de Candeias e terá investimento estimado em R$ 5 milhões ao longo de três anos.

Segundo a companhia, a iniciativa está alinhada às ações de transição energética e à produção de combustíveis renováveis a partir de matérias-primas vegetais e animais.

A estatal também formalizou contratos de apoio a projetos culturais baianos. Entre eles está o “Bando de Teatro Olodum – 35 anos de Arte Negra”, selecionado em edital público da Petrobras lançado em 2024. O projeto receberá R$ 2,5 milhões para execução em dois anos e prevê ações de valorização da arte negra, inclusão social e formação artística.

Outro destaque é o “Plano Anual de Atividades da Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê”, que contará com investimento de R$ 4,5 milhões. O projeto inclui eventos tradicionais como os Ensaios de Verão, a Noite da Beleza Negra, o desfile de Carnaval e o Festival de Música Negra.

Reconhecido como o primeiro bloco afro do Brasil, o Ilê Aiyê é referência na promoção da cultura afro-brasileira e na luta antirracista, tendo marcado a história do Carnaval baiano ao incorporar temas ligados à identidade negra e à matriz africana.

Atualmente, a Petrobras mantém 20 projetos socioambientais na Bahia, com investimentos que superam R$ 105 milhões até 2030. As iniciativas abrangem cerca de 35 municípios e têm foco em educação, qualificação profissional, desenvolvimento sustentável e conservação ambiental.