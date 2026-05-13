Principal índice da bolsa brasileira, Ibovespa fecha em queda

247 - O Ibovespa fechou esta quarta-feira (13) em queda de 1,8%, aos 177.098,29 pontos, depois de oscilar entre 176.787,09 pontos na mínima e 180.512,77 pontos na máxima, com volume financeiro de R$ 66,39 bilhões. As informações são dos dados de mercado fornecidos. Os relatos foram publicados na Reuters.

O principal índice da bolsa brasileira sustentava patamar acima de 180 mil pontos até o começo da tarde, mas perdeu força com a piora do humor local, a pressão dos juros futuros, o recuo de Petrobras e bancos e o impacto de notícias corporativas sobre ações de peso.

O pregão teve comportamento heterogêneo entre blue chips. Petrobras e instituições financeiras pressionaram o índice, enquanto Vale conseguiu avançar com apoio do minério de ferro na China. Fora do Ibovespa, Lupatech chamou atenção ao disparar após anunciar contrato com a Petrobras.

A Petrobras PN recuou 2,43% em meio à queda do petróleo no exterior. O Brent fechou em baixa de 1,99%, a US$ 105,63 por barril, o que afetou o desempenho das ações da estatal.

Investidores também avaliaram declarações de executivos da companhia. A empresa indicou que avalia aumentar o preço da gasolina vendida às distribuidoras "já, já" e vê chance muito baixa de pagar dividendos extraordinários em 2026.

A combinação entre petróleo mais fraco e sinalização cautelosa sobre dividendos retirou força dos papéis da estatal em um dia já marcado por maior aversão ao risco no mercado local.

O Ibovespa encerrou o dia em baixa ampla, com pressão concentrada em Petrobras, bancos e empresas sensíveis aos juros. A resistência de Vale, os ganhos de Braskem e a forte alta de Lupatech fora do índice não alteraram o tom negativo de um pregão marcado por perda de fôlego após a bolsa superar os 180 mil pontos durante a sessão.