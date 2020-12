PF diz que ex-genro de Arialdo Pinho aumentou patrimônio de R$ 2 milhões para R$ 49 milhões em dois anos

PF apura crimes supostamente praticados durante a gestão do ex-governador e atual senador Cid Gomes. Um ex-genro do secretário da Casa Civil de Cid, Arialdo Pinho, foi preso, suspeito de ser o gestor de uma das empresas que comandou o esquema edit

247 - A Polícia Federal prestou nesta quinta-feira (3) novas informações sobre a operação Onzenário, que atingiu o atual secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, e investiga crimes supostamente praticados quando ele era secretário da Casa Civil no governo de Cid Gomes.

Segundo a PF, um ex-genro do secretário, que não teve o nome revelado, foi preso acusado de salto no patrimônio de R$ 2 milhões até R$ 49 milhões com recursos de origem desconhecida, entre os anos de 2008 e 2009. Carros de luxo e obras de arte foram apreendidos.

Segundo a PF, o esquema envolve crimes de associação criminosa, corrupção, fraude em licitação, crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal afirma que o ex-genro de Arialdo Pinho seria o gestor de uma das empresas que comandou o esquema.

Segundo investigadores, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão — 17 no Ceará, oito em São Paulo (SP) e um em Salvador (BA) – e quatro de prisão temporária. Além do ex-genro de Arialdo, foram presos um empresário, um contador e um gestor de instituição financeira.

Também houve o bloqueio de contas bancárias e investimentos que totalizam, junto com os objetos apreendidos, R$ 106 milhões, valor movimentado pelo esquema criminoso.

Arialdo Pinho também prestou depoimento na PF sobre os fatos investigados. Entretanto, a defesa do secretário informou que ainda não teve acesso ao inquérito policial.

A investigação apura supostas irregularidades ocorridas entre os anos de 2008 e 2014, na gestão do ex-governador Cid Gomes.

