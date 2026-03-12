Polícia apura racismo em caso de mulher suspeita de soltar pitbull que matou idoso no Rio Grande do Norte

247 - A polícia investiga um caso que causou forte repercussão no Rio Grande do Norte após a morte de um idoso negro atacado por um cachorro da raça pitbull. O episódio ocorreu depois que uma mulher teria soltado o animal, que avançou contra a vítima. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal UOL, em reportagem do jornalista Carlos Madeiro.

De acordo com a investigação conduzida pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o caso passou a ser analisado também sob a hipótese de racismo, diante de relatos de que a atitude da mulher pode ter sido motivada por discriminação contra o idoso.

Segundo as apurações iniciais, a vítima caminhava pela rua quando o cachorro foi liberado e avançou contra ela. O ataque foi violento e o homem não resistiu aos ferimentos. O caso mobilizou moradores da região e gerou indignação entre familiares e testemunhas.

As autoridades buscam esclarecer se o animal foi solto intencionalmente para atacar o idoso ou se houve negligência por parte da tutora.

Além disso, investigadores analisam depoimentos e possíveis imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a reconstruir a dinâmica do episódio.A linha de investigação sobre racismo surgiu após relatos de moradores que afirmaram ter presenciado discussões ou comportamentos hostis envolvendo a suspeita e a vítima antes do ataque. Caso seja confirmada motivação racial, o crime pode ser enquadrado também na legislação que trata de discriminação e preconceito.

A polícia informou que testemunhas estão sendo ouvidas e que o caso segue em investigação para determinar responsabilidades. A conduta da mulher, assim como as circunstâncias que levaram ao ataque do animal, serão analisadas para definir se houve crime doloso, negligência ou outra infração penal.