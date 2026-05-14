Polícia prende 17 suspeitos de facção em Fortaleza e RMF

247 - A Polícia Civil do Ceará cumpriu 17 mandados de prisão preventiva nesta quinta-feira (14) contra integrantes de um grupo criminoso com atuação em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. A ofensiva também resultou em duas prisões em flagrante por tráfico de drogas e incluiu pedido de bloqueio judicial de até R$ 10 milhões em bens e valores dos investigados. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Segundo a SSPDS, a operação integrou a segunda fase da “Operação Cerberus” e concentrou ações nas Áreas Integradas de Segurança Pública 8 e 21, em Fortaleza, além das regiões de Caucaia, na AIS 12, e Maracanaú, na AIS 14. Os investigadores apuram suspeitas de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro ligados a um grupo criminoso de origem carioca.

A força-tarefa mobilizou equipes do Departamento de Polícia da Capital (DPC) e da 2ª Seccional da Capital. Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes localizaram entorpecentes em imóveis ligados a dois dos alvos da investigação. Por esse motivo, os suspeitos também responderão por tráfico ilícito de drogas.

A Polícia Civil informou que 13 mandados de prisão atingiram investigados que estavam em liberdade. Outros quatro foram executados contra suspeitos já recolhidos em unidades prisionais do estado.

Os investigadores destacaram que o bloqueio de bens e recursos financeiros busca enfraquecer a estrutura econômica da organização criminosa. A estratégia faz parte das ações de combate ao financiamento de atividades ilegais desenvolvidas pelo grupo.

Após a conclusão das diligências, os presos seguiram para a unidade policial responsável pelo caso. As equipes também apreenderam materiais que devem auxiliar o andamento das investigações. Depois dos procedimentos legais, os capturados ficaram à disposição da Justiça.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social reforçou que a população pode colaborar com as investigações por meio de denúncias anônimas. As informações podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia 181, ao WhatsApp da SSPDS pelo número (85) 3101-0181 ou pela plataforma digital “e-denúncia”. O órgão garantiu sigilo absoluto aos denunciantes.