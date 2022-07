Prefeitos do PDT anunciam desfiliação para apoiar PT no Ceará

Maior partido do Ceará, o PDT tinha 63 prefeitos filiados até o início deste mês de julho, quando rompeu a aliança com PT edit

GGN - Em meio a ruptura da aliança de 16 anos entre o PT e o PDT no Ceará, pelo menos sete prefeitos de cidades cearenses anunciaram a desfiliação do PDT, até esta sexta-feira (29).

Maior partido do Ceará, o PDT tinha 63 prefeitos filiados até o início deste mês de julho, quando rompeu a aliança com PT ao rifar a candidatura de Izolda Cela ao governo do estado para lançar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. O PT, então, decidiu lançar uma candidatura própria.

Às vésperas da convenção do PT no Ceará, que acontece neste sábado (30), deixaram o PDT os prefeitos Carlos Áquila (Moraújo), Dr. Junior (Chorozinho), Nezinho Farias (Horizonte), Dr. Juju (Jaguaribara), Bismarck Bezerra (Piquet Carneiro), Taiano Martins (Tarrafas) e Thiago Campelo Nogueira (Aracoiaba).

