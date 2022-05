Prefeitura do Recife acionou plano de contingência contra chuvas só 48 horas após receber alerta

Apoie o 247

247 - Subiu para 91 o número de mortos provocados pelas fortes chuvas que assolam a Região Metropolitana do Recife (RMR) desde a semana passada. De acordo com a Defesa Civil de Pernambuco, ao menos 26 pessoas estão desaparecidas. O número de desabrigados, que no domingo (29) chegava a mais de 3,5 mil pessoas, não foi informado. A tragédia na capital foi agravada em função da Prefeitura do Recife, administrada por João Campos (PSB), ter acionado o plano de contingência somente 48 horas após receber o alerta sobre o risco de chuvas intensas emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Ao todo, 14 municípios da RMR estão em situação de emergência. As cidades que decretaram o estado de emergência são Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, São José da Coroa Grande, Macaparana, Cabo de Santo Agostinho, Nazaré da Mata, Paulista, Goiana, São Vicente Férrer, Paudalho, Timbaúba e Camaragibe.

De acordo com a coluna de Carlos Madeiro, do UOL, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão federal ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, emitiu um boletim geo-hidrológico na última quarta-feira (25) alertando para o "risco alto" de chuvas intensas e de deslizamentos na RMR.

A Prefeitura do Recife, porém, só acionou o plano de contingência no dia seguinte, após a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) ter emitido um outro boletim confirmando a previsão de chuvas intensas ao longo do final de semana. A Prefeitura do Recife confirmou ter utilizado os alertas da Apac como referência.

Nesta segunda-feira, Jair Bolsonaro (PL) sobrevoou algumas das áreas mais atingidas pelas chuvas no Grande Recife e acusou o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), de “falta de iniciativa” e de querer “politizar a desgraça" provocada pelas chuvas.

