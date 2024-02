Presos escalaram luminária e cortaram cerca em fuga de presídio de segurança máxima de Mossoró

Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça são alvo de buscas intensas por parte das autoridades do Rio Grande do Norte edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Dois detentos, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, supostamente associados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), protagonizaram uma fuga impressionante do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, nas primeiras horas da madrugada, por volta das 3h17.

Os fugitivos surpreenderam autoridades ao escalar uma das luminárias, ganhar acesso ao teto da instalação e cortar a cerca de segurança antes de realizar o audacioso salto para a liberdade. A fuga, que vem desafiando as autoridades, levanta questões sobre a segurança do sistema penitenciário e desencadeia uma investigação intensiva.

continua após o anúncio

Investigadores estão perplexos diante da falta de respostas sobre como os fugitivos conseguiram superar pelo menos três barreiras de segurança - a cela, o corredor e o pátio - sem serem detectados pelos sistemas de vigilância por câmeras de TV. Suspeitas de falha humana ou cooptação pairam no ar, alimentando o mistério em torno do planejamento meticuloso por trás da fuga, destaca reportagem da CNN Brasil.

O Ministério da Justiça manifestou preocupações sobre uma possível redução na segurança da unidade prisional devido a uma obra em andamento no pátio do Presídio Federal, que pode ter facilitado a fuga. De acordo com integrantes do Ministério, a desativação de um detector de metais e a suspensão do procedimento de revista dos agentes penitenciários podem ter contribuído para a evasão.

continua após o anúncio

Esta é a primeira fuga registrada em uma penitenciária de segurança máxima desde a implementação do Sistema Penitenciário Federal, que abrange cinco unidades em todo o país. Agentes das forças de segurança estão mobilizados em uma operação de busca intensiva para localizar os fugitivos, com a Polícia Federal liderando os esforços.

As autoridades estaduais também estão envolvidas, com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte recebendo o chamado para reforçar as operações de busca desde as primeiras horas da manhã. Além disso, a Secretaria de Segurança Pública do estado intensificou as medidas de vigilância nas estradas próximas às fronteiras com Paraíba e Ceará, enquanto realiza voos para auxiliar nas buscas.

continua após o anúncio

A Penitenciária Federal de Mossoró, inaugurada em 2009 e localizada a cerca de 280 quilômetros da capital Natal, foi projetada para abrigar até 208 presos. As instalações incluem celas individuais, onde os detentos passam a maior parte do dia, além de refeitórios bem equipados e kits de higiene pessoal fornecidos regularmente.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: