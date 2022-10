'Prioridade máxima é combater a fome, gerando emprego e renegociando dívidas', diz Lula

Ex-presidente afirmou que vai convocar empresas e bancos para renegociar as dívidas dos brasileiros: "vamos tirar as pessoas endividadas do Serasa" edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, se eleito, terá como “prioridade máxima” combater a fome, criar empregos e promover a renegociação de dívidas de 80 milhões de pessoas no Brasil ao longo de um eventual terceiro mandato.

"A prioridade máxima é combater a fome. Por que? Porque não tem explicação científica, econômica, do terceiro maior produtor de alimento do mundo, do maior produtor de proteína animal do mundo, não ter comida para esse povo. A obsessão é a questão da fome porque quem está com fome não pode esperar. Nós temos que colocar em prática um conjunto de políticas, uma delas é gerar emprego imediatamente. Outra coisa é renegociar a dívida de 80 milhões de pessoas nesse país. Temos praticamente 80% das pessoas endividadas, com uma dívida de no máximo R$ 4 mil e que as pessoas não podem pagar mais", disse Lula durante entrevista coletiva em Aracaju (SE), nesta quinta-feira (13).

Na capital sergipana, Lula também destacou o volume de recursos que foram destinados ao Nordeste durante o período em que o PT esteve à frente da chefia do Executivo Federal. "Sabe quanto nós colocamos no Nordeste no período do nosso governo? R$ 731 bilhões, e só no Minha Casa, Minha Vida R$ 114 bilhões", disse.

“Tenho orgulho de dizer para vocês que nunca antes na história do Brasil um governo colocou tanto recurso na região do Nordeste como nós colocamos. E vocês viram a loucura que foi o Bolsonaro dizer esses dias que os nordestinos votaram em mim porque são analfabetos. Tem sido engraçado, porque eu tenho feito atos em várias cidades de São Paulo e a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quem é que tem parente ou é nordestino? É impressionante. Quase a totalidade das pessoas tem alguém aqui. Eu tenho dito: se vocês tiverem uma gota de sangue nordestino vocês não podem votar em alguém que acha que vocês são menores", ressaltou o ex-presidente.

Ainda segundo o petista, “o atual presidente [Jair Bolsonaro (PL)] tem mentido muito. Eu já cheguei em estado em que ele tem distribuído panfleto de que ele está fazendo tal coisa e muitas vezes ele não está fazendo nada. Ele às vezes mente pensando que as pessoas são bobas. Eu, então, resolvi, desde que começou o segundo turno, levar para cada estado e cidade os números que nós deixamos".

"Queria perguntar para vocês se vocês sabem de alguma obra que o presidente Bolsonaro fez aqui no estado de Sergipe. Não houve nenhuma obra? Aqui no estado de Sergipe - vou dizer o legado dos 13 anos do PT no governo - a gente teve investimento em infraestrutura de R$ 40 bilhões e teve R$ 5,4 bilhões em Minha Casa, Minha Vida. Nós cuidávamos de 273 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família", destacou.

Ainda segundo ele, "o Bolsa Família não é um programa só de dar recursos. Tinha como objetivo obrigar que as crianças permanecessem na escola, porque se as crianças começassem a faltar, a escola comunicaria o programa e essa mãe seria afastada de receber o benefício. A segunda obrigação que a mãe tinha era dar todas as vacinas que as crianças tinham que tomar. E a terceira coisa era com a própria mãe. Ela era obrigada a fazer o pré-natal se estivesse grávida. Então não era um programa de dar dinheiro, era um programa de fazer com que as pessoas tivessem compromisso com elas próprias, com a educação do filho, com a vacina do filho, com a saúde do filho e com o futuro que ia nascer".

Lula também aproveitou a ocasião para pedir que a população sergipana eleja o senador Rogério Carvalho (PT) para o governo do estado no segundo turno, marcado para 30 de outubro. "Vim a Sergipe tentar pedir para o povo de Sergipe que votou em mim e que vai votar em mim no segundo turno, que vote no companheiro Rogério para governador. Quando a gente analisa o resultado de pesquisa no Brasil inteiro, a gente percebe que tem várias pessoas que votaram no Lula e que votaram em outros candidatos a governador, e não nos nossos. Então eu vim aqui para falar que agora não tem como ter confusão. É votar 13, repete o 13 e está resolvido o problema da eleição em Sergipe e no Brasil inteiro", afirmou.

De acordo com a pesquisa (SE-07813/2022) presencial realizada pelo instituto Real Time Big Data, divulgada na quarta-feira (12), Carvalho (PT) lidera a disputa pelo governo de Sergipe com 55% dos votos válidos, ante 45% de Fábio Mitidieri (PSD). O levantamento foi feito por meio de entrevistas presenciais com 1.000 pessoas entre os dias 10 e 11 de outubro.A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

