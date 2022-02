Profissionais do Direito apelam para que Jaques Wagner mantenha candidatura ao governo da Bahia

Apoie o 247

ICL

247 - Defensores públicos, professores de Direito, advogados e procuradores divulgaram neste sábado (26) uma nota em apelo para que o o senador Jaques Wagner (PT-BA) mantenha sua candidatura ao governo da Bahia.

"Entendemos que Jaques Wagner representa a opção mais segura eleitoralmente no momento para que as forças sociais e os partidos políticos do campo progressista ampliem o acesso da população aos seus direitos", argumentam.

Leia a nota:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Carta Aberta ao senador Jaques Wagner

O conjunto dos atores sociais que integram o Sistema de Justiça da Bahia, abaixo assinados, atentas/os ao atual momento político que atravessa o nosso país, com consequências para toda a população, entende que a candidatura do senador Jaques Wagner para o cargo de governador do Estado da Bahia é de vital importância para a democracia.

O país atravessa um cenário em que as instituições são constantemente atacadas, em que os direitos humanos mais básicos são questionados, em que a constituição, as garantias penais e os tratados internacionais são apontados como problemas em vez de soluções. É necessária oposição firme aos retrocessos e o senador já demonstrou seu compromisso com a Carta Magna e com o republicanismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entendemos que Jacques Wagner representa a opção mais segura eleitoralmente no momento para que as forças sociais e os partidos políticos do campo progressista ampliem o acesso da população aos seus direitos e promovam a independência e da harmonia entre os Poderes, apoiando o fortalecimento e a independência das instituições que integram o Sistema de Justiça, com vistas à defesa do Estado democrático de Direito e o respeito aos direitos humanos.

Pela democracia e pelo respeito à constituição.

Bahia, 26 de fevereiro de 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1. Emanuel Lins Feire, advogado e professor da UFBA

2. Thiago Borges, advogado e professor universitário

3. Antônio Rodrigo Machado, advogado e professor

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4. Clea Costa, advogada e procuradora do Estado aposentada

5. Nei Viana Costa Pinto, advogado e procurador do Estado aposentado

6. Ailton Cardozo da Sílvia Jr, procurador do Estado da Bahia

7. Marília Lomanto Veloso, promotora de justiça aposentada

8. Andrea Tourinho, defensora pública

9. Valéria Teixeira Sousa, defensora pública

10. Clériston Cavalcante Macedo, defensor público

11. Marcelo Luís Abreu e Silva, advogado e professor

12. Phillips Cupertino Salloum e Silva, advogado e professor universitário

13. Uirá Menezes de Azevêdo, advogado e professor da UNEB

14. Roberta Cunha de Oliveira, defensora pública

15. Elder Verçosa, advogado e procurador fiscal

16. Rodrigo Barata Silva, servidor púbico da Justiça Federal

17. Márcia Misi, advogada e professora UEFS

18. Jonatan William Souza da Silva, advogado e professor;

19. Carlos Eduardo Soares de Freitas, advogado e professor da UFBA e da UNEB

20. Luciana Santos Silva, advogada e professora da UESB

21. Cinzia Barreto, advogada e professora universitária

22. Mariana Oliveira, advogada e procuradora do estado

23. Thais Bandeira, advogada e professora da UFBA

24. Daniela Carvalho Portugal, advogada e professora da UFBA

25. Hugo Leonardo Cunha Roxo, advogado e professor

26. Émerson Ferreira Mangabeira, advogado

27. Matheus Maciel, advogado

28. Gabriel Cesar dos Santos, defensor público federal

29. Soraia Ramos Lima, defensora pública

30. Otávio Freire, advogado e professor

31. Pedro Bahia, defensor público

32. Daniel Soeiro, defensor público

33. Françoise Cailleaux, defensora pública

34. Luís Eduardo Colavolpe, advogado

35. Alex Araújo da Cunha Alves, advogado

36. Maria Eduarda Rosal, advogada

37. Isabel Dolores de Oliveira Arruda, advogada

38. Sara Mercês dos Santos, advogada

39. Ana Raquel Cerqueira, advogada

40. Marcelo Santos Rodrigues, defensor público

41. Juliane Andrade Pereira, defensora pública

42. Gianluca Sá Mantuano, advogado

43. Alanna Miranda Amaral Rocha, advogada

44. Luís Vinicius Aragão, advogado

45. Pablo Domingues Ferreira de Castro, advogado e professor

46. Mário Scaldaferri, advogado

47. Senildo Paulino, advogado.

48. Thiago Lopes Cardoso Campos, advogado e professor

49. Ápio Vinagre, advogado

50. Marcos Rudá Neri Siqueira, advogado

51. Caroline Dantas da Gama, advogada

52. Túlio Tavares Florence, advogado

53. Camilla Lima Batista, advogada

54. Dandara Amazzi Lucas Pinho, advogada e professora

55.I ndira Costa, advogada

56. Rodrigo Machado Santos, advogado

57. Monalisa Freitas de Lima de Jesus, advogada

58. Fernanda Nunes Morais da Silva, defensora pública

59. Lorena Pacheco Brandão, advogada

60. Fernando Gabriel Lopes Cavalcante, advogado

61. Lívia Almeida Dias, defensora Pública

62. Raul Palmeira, defensor público

63. Marina Cerqueira, professora de direito penal

64. João Tibau Campos, defensor público

65. Ananda de Hélia Benevides, defensora pública

66. Danilo Rodrigues, defensor público

67. Jamara Saldanha, defensora pública

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: