PSDB vê ataque misógino e estuda punir deputado que hostilizou Raquel Lyra (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Comissão Executiva Nacional do PSDB estuda punir o presidente da Assembleia Legislativa em Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto, depois que o parlamentar hostilizou a governadora Raquel Lyra, do mesmo partido. A legenda afirmou que o ataque foi decorrente de uma misoginia contra a chefe do Executivo pernambucano.

De acordo com o PSDB nacional, o Conselho Nacional de Ética e Disciplina do partido "está pronto para avaliar eventuais medidas disciplinares contra o deputado Álvaro Porto". "Está à disposição da governadora Raquel Lyra também para apoiá-la em eventuais medidas jurídicas que se fizerem necessárias", disse. "Nosso partido luta incessantemente para que as mulheres sejam protagonistas de verdade na política e em todos os espaços de poder".

continua após o anúncio

Enquanto a governadora cumprimentava os deputados, o presidente da Assembleia conversou com auxiliares e o microfone estava aberto. "O discurso de Dani [Portela] e da governadora deu uma hora [de duração]", disse um interlocutor. O tucano respondeu: "E o dela eu não entendi nada, conversou merda demais e não disse nada".

🔥 Crise entre poderes. Vaza fala de Álvaro Porto com críticas a discurso de Raquel Lyra.



Enquanto Raquel deixava o plenário, uma pessoa ao lado do presidente da Alepe ironizou o discurso dela: “deveria ter perguntado onde é esse estado”. “Eu também queria saber”, disse Álvaro. pic.twitter.com/VaNhoyXMWv continua após o anúncio February 1, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: