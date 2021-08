"Quando um não quer, dois não brigam", diz Lula sobre ataques de Ciro Gomes

247 - De volta ao Ceará nesta sexta-feira (20) após cinco anos, o ex-presidente Lula concedeu entrevista ao jornal local "O Povo" e falou dos constantes ataques que recebe de Ciro Gomes, presidenciável pelo PDT.

"Eu não vou me preocupar em responder as agressões dele. Ele diz o que ele quiser, e eu digo o que eu quero. Quando um não quer, dois não brigam", respondeu o petista.

Eleições

Questionado sobre um possível candidato do PT ao governo do Ceará em 2022, Lula disse que o pleito ainda está longe e que é hora de "ouvir a população". "As eleições ainda estão longe, muita coisa ainda pode acontecer e é preciso primeiro ouvir as pessoas. A população brasileira hoje não está pensando em eleição. O povo está pensando em como vai comer, como vai ganhar o dia. Depois de termos praticamente eliminado a fome, hoje ela voltou e muita gente passa o dia lutando para ter algo para comer. O desemprego é imenso e a pandemia ainda não acabou. Os desafios de 2021 são uma preocupação maior que 2022, por mais que o ano que vem, e as eleições do ano que vem, sejam importantes para o Brasil voltar para um rumo correto, sensato, de democracia, desenvolvimento e inclusão social".

Vice

Perguntado sobre quais serão seus critérios de escolha de um nome para compor uma chapa presidencial ao seu lado como vice, o petista disse que nem mesmo sua candidatura ao Palácio do Planalto está definida. "Eu nem defini que vou ser candidato ainda, nem estou conduzindo escolha de vice. Quem está conduzindo é a imprensa, que já inventou mais de 15 vices para mim, parece que vão fazer um Big Brother para escolher um vice".

