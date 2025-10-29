Real Time Big Data: ACM Neto e Jerônimo Rodrigues empatam na disputa pelo governo da Bahia

247 - A pesquisa Real Time Big Data informou que o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), ficaram tecnicamente empatados nas simulações para o governo da Bahia em 2026.

De acordo com os números, ACM tem 40% dos votos, contra 36% do petista. Os percentuais representaram empate técnico. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O ex-ministro da Cidadania João Roma (PL) conseguiu 5% do eleitorado. Depois apareceu o ex-candidato a prefeito de Salvador Kleber Rosa (PSOL), com 2%. O ex-deputado federal João Carlos Aleluia (Novo) registrou 1%.

Os eleitores que disseram votar branco ou nulo representaram 10%, e os que não souberam opinar ou não responderam o questionamento, 6%.

Outros cenários

Com o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) na disputa, Jerônimo lidera com 38%, seguido de ACM Neto com 34%.

Em outro cenário, sem João Roma na disputa, ACM Neto teve 43%. Jerônimo continuou com 36%. Aleluia sobe um ponto, indo para 2%, e Kleber Rosa também permanece estável, na mesma porcentagem. Votos em branco e nulos foram 11%, e os indecisos e que não responderam continuam somando 6%.

A pesquisa fez 1.200 entrevistas entre os dias 18 e 19 de setembro, por meio de consultas telefônicas. O nível de confiança é de 95%.