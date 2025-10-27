Eduardo Paes lidera com folga disputa pelo governo do Rio, diz pesquisa

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), desponta como o favorito absoluto na corrida ao governo do estado em 2026, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data. O levantamento mostra o prefeito com larga vantagem sobre todos os concorrentes em diferentes cenários eleitorais.As informações são da coluna da jornalista Andreza Matais, do Metrópoles.

Paes domina todos os cenários eleitorais

No principal cenário testado, Eduardo Paes aparece com 61% das intenções de voto, seguido por Rodrigo Bacellar (União Brasil), com 13%, e Monica Benício (PSOL), com 3%.

Mesmo quando o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL) é incluído na disputa, o prefeito mantém vantagem expressiva: 51% contra 32%. Em outros cenários, Paes também supera Washington Reis (MDB) e Anthony Garotinho (Republicanos), consolidando-se como o principal nome na disputa pelo Palácio Guanabara.

Apoios e estratégia política ampliada

Embora seja aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu terceiro mandato, Eduardo Paes busca ampliar sua base política e aproximar-se de setores do PL, partido ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante evento no último sábado (25), ao lado do deputado Altineu Côrtes, presidente estadual do PL e vice-presidente da Câmara, Paes declarou: que “não tenho dúvidas de que vamos estar juntos, mas é por um só amor, por amor ao estado do Rio de Janeiro.”

A fala reforça a tentativa do prefeito de construir uma aliança plural e pragmática, mirando o fortalecimento de sua candidatura.

Rejeição: Garotinho lidera; Paes tem melhor imagem

O levantamento aponta que Anthony Garotinho possui o maior índice de rejeição entre os eleitores, com 52% afirmando que não votariam nele “de jeito nenhum”. Já Eduardo Paes apresenta a menor rejeição entre os candidatos avaliados, com 32%, o que o coloca em posição favorável para conquistar novos apoios.

Flávio Bolsonaro lidera disputa pelo Senado

A pesquisa,segundo a reportagem, também avaliou as intenções de voto para o Senado Federal. Em todos os cenários, Flávio Bolsonaro (PL) aparece na liderança. No principal, ele tem 29%, seguido por Cláudio Castro (PL), com 22%, e Benedita da Silva (PT), com 15%.

Em outro cenário, o senador amplia a vantagem, com 32%, à frente de Carlos Portinho (PL), com 16%, e Tarcísio Motta (PSOL), com 13%.

Metodologia da pesquisa

O estudo ouviu 1.500 eleitores entre os dias 7 e 8 de outubro de 2025, em todo o território fluminense. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%