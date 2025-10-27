TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Eduardo Paes lidera com folga disputa pelo governo do Rio, diz pesquisa

      Pesquisa Real Time Big Data aponta o prefeito da capital fluminense à frente de Flávio Bolsonaro e Rodrigo Bacellar em todos os cenários

      Brasília (DF) 11/02/2025 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

      247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), desponta como o favorito absoluto na corrida ao governo do estado em 2026, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data. O levantamento mostra o prefeito com larga vantagem sobre todos os concorrentes em diferentes cenários eleitorais.As informações são da coluna da jornalista Andreza Matais, do Metrópoles. 

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Paes domina todos os cenários eleitorais

      No principal cenário testado, Eduardo Paes aparece com 61% das intenções de voto, seguido por Rodrigo Bacellar (União Brasil), com 13%, e Monica Benício (PSOL), com 3%.

      Mesmo quando o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL) é incluído na disputa, o prefeito mantém vantagem expressiva: 51% contra 32%. Em outros cenários, Paes também supera Washington Reis (MDB) e Anthony Garotinho (Republicanos), consolidando-se como o principal nome na disputa pelo Palácio Guanabara.

      Apoios e estratégia política ampliada

      Embora seja aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu terceiro mandato, Eduardo Paes busca ampliar sua base política e aproximar-se de setores do PL, partido ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

      Durante evento no último sábado (25), ao lado do deputado Altineu Côrtes, presidente estadual do PL e vice-presidente da Câmara, Paes declarou: que “não tenho dúvidas de que vamos estar juntos, mas é por um só amor, por amor ao estado do Rio de Janeiro.”

      A fala reforça a tentativa do prefeito de construir uma aliança plural e pragmática, mirando o fortalecimento de sua candidatura.

      Rejeição: Garotinho lidera; Paes tem melhor imagem

      O levantamento aponta que Anthony Garotinho possui o maior índice de rejeição entre os eleitores, com 52% afirmando que não votariam nele “de jeito nenhum”. Já Eduardo Paes apresenta a menor rejeição entre os candidatos avaliados, com 32%, o que o coloca em posição favorável para conquistar novos apoios.

      Flávio Bolsonaro lidera disputa pelo Senado

      A pesquisa,segundo a reportagem,  também avaliou as intenções de voto para o Senado Federal. Em todos os cenários, Flávio Bolsonaro (PL) aparece na liderança. No principal, ele tem 29%, seguido por Cláudio Castro (PL), com 22%, e Benedita da Silva (PT), com 15%.

      Em outro cenário, o senador amplia a vantagem, com 32%, à frente de Carlos Portinho (PL), com 16%, e Tarcísio Motta (PSOL), com 13%.

      Metodologia da pesquisa

      O estudo ouviu 1.500 eleitores entre os dias 7 e 8 de outubro de 2025, em todo o território fluminense. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%

      Artigos Relacionados

      Tags

      Carregando anúncios...