Relatório denuncia tortura, surto de tuberculose e comida estragada em presídios do RN

Desde a maior rebelião da história do sistema penitenciário potiguar em 2017, a situação piorou, segundo perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura edit

Apoie o 247

ICL

247 — O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) identificou questões graves nas unidades prisionais do Rio Grande do Norte, como comida com odor nauseante, surtos de dermatites e tuberculose e relatos de tortura física e psicológica, informou o jornal O Estado de S.Paulo .

>>> Sede de Secretaria de Saúde é incendiada em quarta noite de ataques no Rio Grande do Norte

Entre os dias 21 e 25 de novembro de 2022, o MNPCT vistoriou a Cadeia Pública de Ceará-Mirim e o Complexo Prisional de Alcaçuz, ambos na Grande Natal, ouvindo presos e levantando informações que culminaram em um relatório que será apresentado às autoridades no início da próxima semana.

As principais questões encontradas foram problemas de alimentação, desassistência à saúde e tortura.

Segundo os peritos, há uma sistemática violação de direitos nas carceragens do estado, como a desassistência à saúde na totalidade. Há uma falta de medicação e um número alarmante de apenados com dermatites diversas, tuberculose, entre outras doenças infectocontagiosas.

Desde a maior rebelião da história do sistema penitenciário potiguar em 2017, nada mudou, pelo contrário, a situação piorou, segundo Bárbara Coloniese, perita do MNPCT.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.