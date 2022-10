Republicanos, PDT e PCdoB formam aliança de apoio a Marília Arraes em PE

A candidata ao governo de Pernambuco destacou a necessidade de parcerias com um possível governo Lula edit

247 - A campanha ao governo do estado de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade) recebeu nesta quarta-feira (5) o apoio de três partidos: Republicanos, PDT e PCdoB. A candidata ficou em primeiro lugar no primeiro turno, com 23,97% (1.175.651 votos). A ex-prefeita Raquel Lyra conseguiu 20,58% (1.009.556 votos) aparaceu na segunda posição e disputará o segundo turno.

"A chegada desses três importantes partidos é mais uma demonstração da confiança de que a nossa candidatura está no rumo certo, que é trabalhar para o desenvolvimento econômico e social de Pernambuco, garantindo um futuro melhor para o nosso Estado, com a colaboração importantíssima do presidente Lula", afirmou Marília.

O Solidariedade apoiou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno da eleição presidencial e apoiará no segundo, marcado para o dia 30 de outubro, quando o petista enfrentará Jair Bolsonaro (PL).

Em Pernambuco, o ex-presidente apoiou formalmente o deputado federal Danilo Cabral (PSB) como candidato ao governo. O parlamentar acabou a disputa em quarto lugar, com 18,06% (885.994 votos), atrás do ex-deputado federal Anderson Ferreira (PL), com 18,15% (890.220 votos).

O partido de Marília apoiou Lula, mas a candidata não tem demonstrado publicamente algum problema na relação com o petista. A deputada, que foi do PT, vem reforçando durante atos de campanha a necessidade de fazer parcerias com um possível terceiro mandato do ex-presidente.

De acordo com os números, Lula somou 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro.

