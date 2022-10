Ricardo Coutinho: “entrar no eleitorado de Pedro Cunha Lima é única forma de neutralizar Bolsonaro e aumentar votação de Lula”

Ex-governador do PT comenta o apoio de Veneziano Vital do Rêgo (MDB), candidato de Lula no estado, ao tucano no 2º turno edit

247 - O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PT) afirmou nesta sexta-feira (7) que entrar no eleitorado de Pedro Cunha Lima, candidato do PSDB no Estado, “é a única forma de neutralizar Bolsonaro e aumentar a votação de Lula”.

A declaração endossa o apoio dado por Veneziano Vital do Rêgo (MDB), candidato de Lula que ficou em quarto lugar no primeiro turno, com 17% dos votos, ao tucano, que disputa o segundo turno com João Azevêdo (PSB).

No segundo turno, Lula decidiu apoiar a candidatura de João Azevêdo, que é do partido do seu vice, Geraldo Alckmin. O PT da Paraíba também declarou apoio.

Nas redes sociais, Veneziano chegou a ser chamado de traidor por eleitores, por não ter se aliado ao candidato de Lula. Mas para Coutinho, com o apoio a Cunha Lima, o ex-presidente amplia e fica com dois palanques na Paraíba.

“Só temos condições de Lula crescer se for no eleitorado de Pedro. O movimento de Veneziano é correto, movimento que neutraliza Pedro. Faz com que Pedro esqueça, deixe de lado totalmente a eleição nacional, não permite que Pedro vá para Bolsonaro”, declarou o ex-governador em um áudio que circula em grupos de whatsapp, segundo o blog do jornalista Maurílio Junior.

Coutinho, que disputou o Senado e ficou na terceira posição, com 21%, criticou ainda a reeleição de João Azevêdo, que segundo ele “ressuscitou a direita” no estado.

