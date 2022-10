Saiba qual o valor que advogada bolsonarista xenófoba poderá ter que pagar após insultar nordestinos

Apoie o 247

247 - A Defensoria Pública de Minas Gerais propôs uma ação civil pública contra a advogada e ex-vice presidente da OAB- Uberlândia, Flávia Aparecida Rodrigues Moraes, após ela atacar a população nordestina em um vídeo que viralizou nas redes. O órgão pede que a advogada pague R$ 100 mil em danos morais pela postura xenófoba. As informações são do portal G1.

>>>> Advogada que fez declaração de xenofobia contra nordestinos é exonerada pela OAB

A OAB- Uberlândia se posicionou na noite desta quinta-feira (6) sobre as declarações de xenofobia da advogada Flávia Aparecida Rodrigues Moraes. Em vídeo publicado das redes sociais, ela afirmou que "não vai mais alimentar quem vive de migalhas", se referindo à população nordestina.

No posicionamento, o presidente da OAB Uberlândia, José Eduardo Batista, informou que o órgão decidiu por exonerar Flávia do cargo de vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Ela já havia pedido licença do posto após o vídeo circular nas redes sociais.

