Advogada que fez declaração de xenofobia contra nordestinos é exonerada pela OAB

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Uberlândia (MG), José Eduardo Batista, afirmou na noite desta quinta-feira (6) que a instituição demitiu a advogada Flávia Moraes por causa de xenofobia contra a Região Nordeste.

Flávia, agora ex-vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, afirmou que "não vai mais alimentar quem vive de migalhas", em referência à população nordestina.

"Reiteramos que não compactuamos com os lamentáveis fatos veiculados nas redes sociais, nem com as expressões usadas pela advogada", afirmou Batista, de acordo com o portal G1.

A Defensoria Pública de Minas Gerais propôs uma ação civil pública contra Flávia e pediu que a advogada pague R$ 100 mil em danos morais.

