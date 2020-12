Sargento da PM é preso em flagrante depois de matar esposa em casa no Recife

A cabeleireira Anna Paula Porfírio dos Santos foi atingida por tiros de armas de fogo disparados pelo sargento reformado da PM, de 53 anos, na Zona Norte do Recife edit

247 - Um sargento reformado da Polícia Militar, de 53 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (25) por matar a esposa, de 45 anos de idade, no Alto do Mandu, na Zona Norte do Recife. A vítima foi a cabeleireira Anna Paula Porfírio dos Santos, atingida por dois tiros de arma de fogo. A Polícia Civil informou que ela morreu dentro de casa.

A família da vítima e do policial aposentado afirmaram que os dois eram casados há 20 anos e tinham uma filha de 12. A adolescente estava em casa quando aconteceu o crime.

De acordo com a PM, o marido da vítima, Ademir Tavares de Oliveira, foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste, onde foi autuado em flagrante.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas durante a madrugada para o local do feminicídio.

Crimes contra mulheres

Neste final de semana, de Natal, outros dois casos chamaram a atenção. A juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi foi morta a facadas pelo ex-marido no município do Rio, nesta sexta-feira (25). O suspeito foi detido e teve a sua prisão temporária convertida em preventiva.

Em Jaraguá do Sul, Norte de Santa Catarina, a jovem de 23 anos Thalia Ferraz foi assassinada, nessa quinta-feira (24) pelo ex-companheiro na frente de seus familiares, entre eles os sobrinhos de 14 e 8 anos. O suspeito está foragido.

