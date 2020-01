'Se eu entregar, morro', diz secretária parlamentar apontada como 'gerente de propinas'

Em áudio gravado pela PF, Evani Ramalho, secretária parlamentar lotada no gabinete do deputado Wilson Santiago (PTB/PB), afastado por suspeita de desvio de dinheiro de obras no sertão da Paraíba, diz temer pela sua vida edit

247 - A secretária parlamentar Evani Ramalho, lotada no gabinete do deputado afastado Wilson Santiago (PTB/PB), foi gravada pela Polícia Federal em conversa com o empresário George Ramalho na qual diz temer pela sua vida, informa O Estado de S.Paulo neste domingo (19).

Obtido pela Operação Pés de Barro, que apura o suposto pagamento de mais de R$ 1,2 milhão em propinas resultantes do superfaturamento de obras da Adutora Capivara, no sertão paraibano, no áudio Evani diz: "Se eu entregar eu morro".

Abaixo, a transcrição da conversa:

EVANI: eu tenho muito cuidado com isso. Por quê? Porque esse povo, na (inaudível) que eu estou… Se me pega numa situação dessa e eu digo foi pra fulano e pra sicrano… Tu acha que, pra fazer o mal a mim. É o que tem que ter, uma pessoa de confiança. (inaudível) Coração vai na boca.

GEORGE: Eu sofro do coração todo dia.

EVANI: (barulho de carro)… Família de Bosco todinha. Eu morro de medo, não vou mentir… Tá viva não, se puder negócio comigo….Eu acredito pra ele mandar fazer alguma coisa comigo… Eu entregando ele?!

GEORGE: se pegar ele vai dormir na cadeia.

EVANI: Se eu entregar eu morro.

GEORGE: não tem como você não entregar.

EVANI: Por isso que eu tenho medo.

Evani é apontada como a "gerente de propinas" do esquema supostamente montado por Wilson Santiago – afastado do mandato em dezembro por ordem do ministro do STF Celso de Mello, – e por João Bosco Nonato Fernandes, prefeito de Uiraúna filmado pela PF socando dinheiro de propina na cueca.