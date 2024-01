Suspeita de fraude em "nota mil" na redação do Enem vira caso policial em Pernambuco

Apoie o 247

247 - Igor Kleyverson da Silva, um jovem de 23 anos residente no município de Escada, Pernambuco, está no centro de uma controvérsia após ter anunciado que alcançou a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Entretanto, surgiram dúvidas sobre a veracidade da sua pontuação, levando a Polícia Civil de Pernambuco a abrir um inquérito para investigar a situação.

Igor, que é ex-aluno do curso preparatório Fábrica Concurso, compartilhou em suas redes sociais que teria recebido nota 1000 na redação. No entanto, um print divulgado por outra pessoa mostrou uma nota significativamente menor, de 680 pontos. Em resposta, Igor negou ter cometido qualquer fraude e alegou não ter "nada a esconder". Ele suspeita que a discrepância nas notas possa ter sido causada por um erro no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ou uma invasão hacker em sua conta.

O estudante informou ter acionado a polícia e contratado um advogado, aguardando agora o esclarecimento da situação. O Inep, por meio de nota, esclareceu que "a base de dados com os resultados das redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 é a mesma desde a publicação no ambiente de administrador da Página de Participante, que ocorreu em 15 de janeiro de 2024 para a divulgação realizada no dia seguinte”. >>> Conheça estudante pernambucano que tirou nota mil na redação do Enem

Conforme dados do Inep, apenas duas redações em Pernambuco, incluindo a da professora Lílian Carvalho, alcançaram nota 1000. Em todo o Brasil, 60 redações atingiram a nota máxima, sendo quatro delas de estudantes da rede pública.

Este caso ganhou atenção na última semana, após Igor divulgar publicamente em redes sociais sobre o ocorrido. A Polícia Civil de Pernambuco disse na sexta-feira (19) que está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias em torno da nota de redação de Igor. (Com informações do Diário de Pernambuco).

