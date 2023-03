Terror continua no Rio Grande do Norte: pátio de Secretaria de Mobilidade Urbana é incendiado e 14 motos ficam destruídas

Prédios públicos, comércios e veículos no estado foram queimados nos últimos dias. Leia a versão do Ministério Público (MP-RN) e confira alguns números dos ataques edit

247 - Criminosos incendiaram na noite desta quinta-feira (16) o pátio da Secretaria Municipal da Mobilidade Urbana (STTU), no bairro da Ribeira, em Natal (RJ). Ao todo, 14 motos foram destruídas. A STTU tinha 63 motocicletas. Ninguém ficou ferido. Facções criminosas têm queimado prédios públicos, comércios e veículos, segundo a polícia. De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), o motivo dos ataques é a insatisfação dos detentos com a melhoria de condições no sistema carcerário ou supostas "regalias".

Desde a terça-feira (15) até às 6h30 desta quinta-feira (16), a polícia prendeu 67 suspeitos, apreendeu 17 armas, 50 artefatos explosivos e 22 galões com combustíveis. Os ataques foram registrados em 38 das quase 170 cidades do estado. Cerca de cem homens da Força Nacional foram ao Rio Grande do Sul para ajudar na segurança.

Investigadores apuram se o Sindicato do Crime, a facção dominante no estado, mencionam uma suposta união com o Primeiro Comando da Capital (PCC) para atacar prédios públicos, em represália às condições nas unidades prisionais.

O governo do Rio Grande do Norte, comandado por Fátima Bezerra (PT), instalou nesta quinta-feira (16) o Gabinete de Gestão de Crise (GGC) para discutir estratégias, e evitar novos ataques no estado.

