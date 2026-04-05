Veja quem é o chef italiano procurado pela Interpol e preso pela PF em restaurante de luxo

247 - A Polícia Federal (PF) prendeu em Fortaleza o chef de cozinha italiano Fabio Mattiuzzo, que constava na lista de procurados da Interpol desde 2025 por acumular condenações por fraudes financeiras na Itália. As informações foram publicadas neste domingo (5) na coluna de Mirelle Pinheiro, no Metrópoles.

A detenção ocorreu em um restaurante de luxo da capital cearense e foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que decretou a prisão preventiva do chef para fins de extradição. Mattiuzzo permanece à disposição do STF enquanto o processo de extradição segue em tramitação.

Segundo as investigações que embasaram os pedidos da Justiça italiana, Mattiuzzo atuava como diretor de empresas que terminavam em falência com prejuízos milionários. Em um dos casos apurados, os investigadores descobriram que ele desviou mais de 96 mil euros — equivalente a quase R$ 500 mil — de uma empresa para cobrir gastos pessoais. A Justiça italiana também apontou que o chef destruiu e ocultou documentos contábeis para dificultar a identificação das irregularidades.

Um segundo processo revelou outro esquema: Mattiuzzo retirou bens de uma empresa diferente para uso próprio, incluindo mobiliário e até um caminhão. As duas condenações somaram mais de cinco anos de prisão por falência fraudulenta agravada, pena que motivou a inclusão do chef na lista vermelha da Interpol e, posteriormente, o pedido de extradição ao Brasil.

A prisão em Fortaleza encerra um período de fuga que levou Mattiuzzo a se estabelecer no Brasil, onde trabalhava em um estabelecimento gastronômico sofisticado enquanto as autoridades italianas aguardavam sua captura. A atuação coordenada entre a PF e o STF viabilizou a detenção e abre caminho para o processo formal de extradição do chef ao país de origem.