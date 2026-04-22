Vereadora é flagrada em gesto obsceno durante sessão no Ceará (vídeo)

247 - Um vídeo que mostra uma vereadora sendo flagrada em gesto obsceno durante sessão no Ceará ganhou ampla repercussão nas redes sociais após a transmissão oficial do legislativo municipal. As imagens registram o momento em que a parlamentar realiza um movimento de conotação sexual enquanto ocorria um debate em plenário, gerando reação imediata entre internautas e ampliando o alcance do episódio.

A vereadora Susenilda Costa (PDT), da cidade de Ubajara (CE), foi filmada pelas câmeras da própria casa legislativa durante sessão realizada na última sexta-feira (17), quando protagonizou a situação que viralizou online.

O episódio ocorreu enquanto o vereador Marcondes (PSD) discutia a proposta de mudança no horário das reuniões da câmara para o período noturno. Durante sua fala, o parlamentar questionava se algum dos colegas “abriria mão de suas atividades de vida pessoal para comparecer à câmara presencialmente” à noite. Nesse momento, Susenilda faz o gesto com a mão, associado a conotação sexual, sendo registrada pelas câmeras da transmissão.

As imagens também mostram a vereadora sorrindo e interagindo de forma descontraída com outros parlamentares presentes na sessão.