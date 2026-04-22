Vereadora de Fortaleza ganha força como possível vice de Flávio Bolsonaro

247 - A vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) passou a ser cogitada como possível candidata a vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, em um movimento que busca fortalecer a presença eleitoral no Nordeste e ampliar o alcance entre eleitoras. A avaliação ocorre em meio a diagnósticos internos de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem na região e entre o público feminino. As informações são da jornalista Andréia Sadi, do G1.

Flávio Bolsonaro ainda não tomou uma decisão definitiva, mas interlocutores relatam que o senador demonstra simpatia pela inclusão de uma representante nordestina na chapa. A estratégia é vista como uma tentativa de reequilibrar forças em um território historicamente favorável ao PT.

Nos bastidores, aliados apontam que a escolha de um nome do Nordeste pode ser determinante para melhorar o desempenho eleitoral. A região é considerada um dos principais redutos de Lula, o que influencia diretamente as articulações políticas do campo adversário. Além disso, pesquisas indicam que o petista apresenta vantagem também entre mulheres, enquanto Flávio Bolsonaro registra desempenho superior entre homens.

A possível indicação de Priscila Costa também dialoga com resistências internas a outros nomes. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), por exemplo, enfrenta críticas dentro do grupo após declarações consideradas negativas sobre o Nordeste, o que teria gerado desgaste político. Já a senadora Tereza Cristina (PP-MS), apontada como opção por lideranças do Centrão, tem reiterado que não pretende integrar a chapa.

Outro fator relevante é a busca por alinhamento ideológico. Integrantes mais próximos de Flávio Bolsonaro defendem que o nome escolhido para vice seja fiel ao projeto político do candidato e tenha afinidade com sua base.

Priscila Costa é vereadora em Fortaleza, presidente do PL Mulher no Ceará e vice-presidente nacional da ala feminina do partido, ao lado de Michelle Bolsonaro. Ela também é pré-candidata ao Senado e tem trajetória ligada a pautas conservadoras.