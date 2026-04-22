Tarcísio critica polarização e elogia Zema em Minas, sinalizando disputa na direita pelo Planalto

247 – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou a polarização política no Brasil e fez elogios ao ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante cerimônia oficial em Ouro Preto. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

O evento marcou a entrega do Grande Colar do Mérito da Inconfidência, a mais alta honraria concedida pelo governo mineiro, criada em 1952 pelo então governador Juscelino Kubitschek. Em 2026, a medalha foi entregue a 171 homenageados, incluindo o próprio Tarcísio.

Críticas à polarização e ao sistema político

Em discurso previamente preparado, Tarcísio fez críticas diretas ao ambiente político brasileiro, apontando que o país estaria desperdiçando energia com disputas estéreis.

"Talvez o processo de substituição (da classe) política no Brasil venha sendo demasiadamente lento. Talvez isso concorra para a perda gradual de qualidade da representação. Talvez gastemos muita energia com a polarização que nos leva a nada. Talvez tenhamos uma mediatização exacerbada da vida nacional, enquanto (quem está) na liderança parece estar cada vez menos conectado aos anseios reais do povo", afirmou.

A declaração também incluiu críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda que sem menções diretas mais detalhadas no discurso reproduzido.

Elogios a Zema e sinalização política

Durante a cerimônia, Tarcísio fez questão de destacar positivamente a gestão de Romeu Zema, que é apontado como pré-candidato à Presidência da República e possível adversário do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no campo da direita.

"Vejo esse esforço (de renovação de liderança) sendo feito em Minas Gerais nas últimas gestões. Vejo isso no trabalho do ex-governador Zema e agora no do governador Mateus Simões. Ambos têm se esforçado muito para resgatar a bússola da responsabilidade fiscal, da liberdade econômica, do respeito a quem produz", declarou.

Zema, por sua vez, retribuiu os elogios ao governador paulista, reforçando a convergência política e administrativa entre ambos.

"Sua chegada ao governo (de São Paulo) fez uma mudança estrutural, com política de resultado, entrega e moderação", afirmou o ex-governador mineiro.

Disputa na direita e cenário eleitoral

O encontro entre Tarcísio e Zema ocorre em meio à reorganização do campo da direita para as eleições presidenciais de 2026. Segundo a reportagem, o avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas tem intensificado articulações dentro do PL para atrair Zema como possível vice na chapa.

No entanto, o ex-governador mineiro tem resistido à proposta e sinalizado a interlocutores que pretende manter sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto até o fim.

Alianças regionais e base política

Tanto Tarcísio quanto Zema destacaram, ainda que de forma indireta, suas estratégias políticas nos estados que governaram. Ambos construíram maiorias legislativas com apoio de partidos de direita e centro-direita, consolidando bases políticas alinhadas a pautas como responsabilidade fiscal e liberdade econômica.

A troca pública de elogios durante a cerimônia em Ouro Preto evidencia não apenas afinidades ideológicas, mas também o reposicionamento de lideranças dentro do espectro conservador brasileiro, em um cenário ainda aberto para a disputa presidencial.