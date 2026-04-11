Datafolha eleva a tensão nas pré-campanhas de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) entram neste sábado (11) em novo teste de temperatura eleitoral. O Datafolha ouviu 2.004 eleitores entre terça-feira (7) e quinta-feira (9), e a divulgação prevista para sábado (11) elevou a tensão nas pré-campanhas porque será a primeira fotografia do instituto depois da janela partidária e das desincompatibilizações que mexeram na corrida ao Palácio do Planalto.

A ansiedade não nasceu do nada. Na rodada divulgada em março, Lula aparecia com 46% em um eventual segundo turno contra Flávio, que marcava 43%, em empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Foi esse retrato apertado que empurrou a disputa presidencial para um novo patamar de pressão.

Desde então, o desenho das pré-candidaturas mudou. Ronaldo Caiado foi escolhido pelo PSD para a disputa presidencial, depois da saída de Ratinho Junior da corrida interna do partido. Romeu Zema (Novo-MG) manteve o discurso de candidatura própria.

No campo dos governadores que eram citados como alternativas nacionais, Ratinho Junior decidiu concluir o mandato no Paraná, Tarcísio de Freitas (Republicanos) reafirmou a aposta na reeleição em São Paulo e Eduardo Leite (PSD) permaneceu no cargo no Rio Grande do Sul. A nova pesquisa chega justamente depois desse afunilamento.

O ponto político é simples. Pesquisa não fecha eleição, mas altera o humor de campanha, muda o discurso de aliados, encurta a margem para blefe e pressiona quem precisa provar viabilidade. Quando o placar aparece apertado, cada décimo vira munição em negociação partidária, arrecadação, tempo de televisão e guerra de narrativa.

O próprio questionário do Datafolha, como o Blog do Esmael já havia apontado nesta semana, foi montado para medir mais do que a largada dos nomes ao Planalto. A rodada tenta captar intenção de voto, rejeição, conhecimento dos candidatos e o ambiente político que cerca o eleitor, em um momento em que custo de vida, desgaste institucional e crise internacional entram no cálculo da disputa.

Por isso, o levantamento deste sábado tende a pesar além da fotografia convencional. O que sair do Datafolha poderá dizer se a polarização segue comprimida entre Lula e Flávio, se Caiado ganha algum espaço real depois da escolha do PSD e se a multiplicação de candidaturas da direita ainda produz fôlego ou já começa a fragmentar demais o campo oposicionista.

No miolo da pré-campanha, a pesquisa virou peça de pressão. E a de sábado chega com esse tamanho: medir voto, medir rejeição e medir nervos.