Caiado tem mais potencial que Leite para tirar votos de Flávio Bolsonaro, diz Kassab

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o pré-candidato do partido à Presidência, Ronaldo Caiado, tem maior capacidade de atrair eleitores do senador Flávio Bolsonaro (PL) do que o governador Eduardo Leite (PSD-RS). A declaração foi feita nesta quinta-feira (9), em meio às estratégias eleitorais da legenda para ampliar sua presença no campo da direita.

Em entrevista à CNN Brasil, Kassab citou pesquisas internas para justificar a escolha do partido e avaliou o comportamento do eleitorado. “Até ontem teve uma [pesquisa] que mostrou que os votos do Lula são fluídos. Ele pode perder 30% da sua votação, e o Flávio, 60%. Ronaldo Caiado tem mais facilidade de tirar voto do Flávio do que o Eduardo Leite. Isso pesou bastante na decisão”, afirmou.

A fala ocorre após o PSD oficializar, em domingo (30 de março), o nome de Caiado como seu representante na disputa presidencial. A decisão encerrou a disputa interna com Eduardo Leite e consolidou a estratégia da sigla de apresentar uma alternativa ao cenário polarizado.

Kassab argumentou que o perfil político de Caiado foi determinante para a escolha. Segundo ele, o governador de Goiás apresenta uma postura “bastante moderada”, o que, na avaliação da direção do partido, amplia suas chances eleitorais. “Ter condições de chegar no segundo turno e ganhar as eleições”, disse o dirigente ao comentar o potencial do candidato.

Outro ponto destacado foi o comportamento do eleitorado de Flávio Bolsonaro. Para Kassab, trata-se de um grupo ainda indeciso, mas com baixa probabilidade de migrar para candidaturas de esquerda — o que abre espaço para o PSD disputar esses votos. “O Caiado tem o perfil para o eleitor sair do Flávio e ir pro Caiado”, declarou.

O presidente do partido também afirmou que a campanha do pré-candidato será baseada na apresentação de propostas. “A campanha do Caiado será propositiva: ele apresentará suas propostas, o que vê como importante para o Brasil, e o eleitor vai decidir”, acrescentou.