Wellington Dias: "era tudo mesmo mentira, o governo central não está nem aí par ao preço dos combustíveis" (vídeo)

De acordo com o ex-governador do Piauí, "poderiam ter criado o fundo de compensação para combustíveis e não fizeram. É uma pena mesmo, enganação" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-governador do Piauí por quatro mandatos, Wellington Dias fez críticas ao governo de Jair Bolsonaro (PL) por conta da alta nos preços dos combustíveis. De acordo com o petista, "poderiam ter criado o fundo de compensação para combustíveis e não fizeram. É uma pena mesmo, enganação". "Era tudo mesmo mentira!", afirmou Dias, ex-coordenador do Forum Nacional de Governadores, entidade responsável por movimentos em torno do tema da alta do preço dos combustíveis.

A Petrobrás anunciou nesta sexta-feira (17) um aumento de 5,18% para o litro da gasolina e de 14,21% para o litro do diesel.

Segundo o ex-governador do Piauí, "infelizmente, o poder central não está nem aí para o preço dos combustíveis, para a inflação, para o problema do povo, infelizmente, era só um jogo de teatro para de um lado, ao reduzir o ICMS, ampliar a expectativa de lucro na Eletrobrás e na Petrobrás num momento, em que estava ali em andamento a venda de ações da Petrobrás e da Eletrobrás".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja agora o conselho da Petrobrás já aprovou aumento no preço dos combustíveis e isso infelizmente vai prosseguir. Porque? Porque o risco do Brasil está elevado, juros elevados, a inflação cresce, isso impacta em mais elevação na valorização do dólar, que impacta os preços internacionais. O Brasil dependente de combustíveis de fora, aumenta o preço de combustíveis. E isso aqui ninguém quer olhar", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Wellington Dias: “Era tudo mesmo mentira, o governo central não está nem aí par ao preço dos combustíveis" pic.twitter.com/XOh0Uwblx6 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 17, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE