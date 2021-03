“A culpa é sua, por ser, além de incompetente, negacionista", diz Doria a Bolsonaro

Em entrevista coletiva na qual anunciou a volta do estado de São Paulo à fase vermelha, o governador afirmou que o Brasil vive hoje "a triste realidade de um país que é comandado por um negacionista. De um país que não tem Ministério da Saúde” edit

247 - Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3) no Palácio dos Bandeirantes na qual anunciou a volta do estado de São Paulo à fase vermelha do Plano SP, o governador João Doria (PSDB) fez um longo e duro desabafo contra Jair Bolsonaro e contra a política de combate à pandemia promovida pelo governo federal.

Doria afirmou que trabalha "por soluções, enquanto Bolsonaro trabalha por problemas” e classificou a gestão Bolsonaro como um “governo doente”.

“Esse é o Brasil de Jair Bolsonaro e seus seguidores. Esse é o Brasil do ‘mito’. O mito da mentira. O mito das inverdades. O mito da displicência', falou Doria, alertando que o país viverá "as duas piores semanas da pandemia”. Esta é a triste realidade de um país que é comandado por um negacionista. De um país que não tem Ministério da Saúde”, acrescentou.

A culpa pelas 257.562 mortes causadas pela Covid-19 no Brasil, segundo o governador, é de Bolsonaro, a quem chamou de "pária". “A culpa é sua, por ser, além de incompetente, negacionista. O senhor é um pária no Brasil e um pária no mundo. Muitos dos brasileiros que estão enterrados neste momento estão enterrados porque o senhor não teve capacidade de fazer aquilo que deveria fazer: liderar o Brasil contra a pandemia, defender a vida e a saúde dos brasileiros”.

