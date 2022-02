Aceno de PSD ao governador Eduardo Leite aumenta pressão sobre João Doria

Apoie o 247

ICL

247 - A tensão dentro do PSDB aumentou com os sinais emitidos pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, para a filiação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), à legenda pessedista. Agora, subiu a pressão sobre o governador de São Paulo, João Doria, tucano que não tem conseguido alavancar nas pesquisas de intenções de voto e causa discordância entre as alas do partido. A informação é da jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil.

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira (16) apontou que Doria tem apenas 3%, na quinta posição, atrás de Ciro Gomes, do PDT (4%), de Sérgio Moro, do Podemos (9%), de Jair Bolsonaro, do PL (31%), e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na disputa de segundo turno contra Lula, primeiro colocado em todas as pesquisas, o governador de São Paulo perde por 46% a 18%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE