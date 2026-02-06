Adolescente suspeito de chacina em padaria de BH teria debochado após crime, diz PM

247 - Um adolescente de 17 anos é suspeito de ter cometido uma chacina em uma padaria de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que terminou com a morte de duas adolescentes e de uma mulher. Segundo informações divulgadas pelo g1, a Polícia Militar registrou no boletim de ocorrência que o jovem teria sorrido e feito um gesto de deboche logo após os disparos.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (4) e causou pânico entre clientes e funcionários do estabelecimento. De acordo com o registro policial, uma testemunha contou que o atirador chegou a caminhar em sua direção, mas recuou após ela pedir para não ser morta. “Teria sorrido pra ela e ainda feito um gesto de deboche, colocando os polegares nas bochechas e mostrando a língua. O fato levou a crer que ele provavelmente a conhecia e decidiu não matá-la”, diz o trecho da ocorrência.

Ainda conforme o boletim, logo após o ataque o autor fugiu do local em uma motocicleta. A Polícia Militar informou que o principal suspeito é o ex-namorado de uma das vítimas e que ele foi apreendido e encaminhado para a 1ª Delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento. O adolescente será apresentado ao Ministério Público para avaliação de uma possível medida de internação.

A mãe do suspeito afirmou à polícia que o filho é inocente. O g1 informou que entrou em contato com o Ministério Público, mas não obteve resposta até a última atualização da reportagem. Um advogado criminalista ouvido pela TV Globo disse que o adolescente deverá ficar internado provisoriamente por 15 dias enquanto as investigações avançam.

De acordo com a PM, o suspeito tem 17 anos e era ex-namorado de Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 anos, que trabalhava na padaria. Testemunhas relataram que ela estava no caixa no momento do ataque e foi atingida por dois disparos, um na cabeça e outro no braço, morrendo no local.

A segunda vítima é Ione Ferreira Costa, de 56 anos, que estava no estabelecimento como cliente. Ela foi baleada duas vezes nas costas e também morreu antes da chegada do socorro. A terceira vítima, Emanuely Geovanna Rodrigues Seabra, de 14 anos, também funcionária da padaria, foi atingida na cabeça, no braço direito e na perna direita. Ela chegou a ser socorrida em estado grave e levada ao Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo uma testemunha, o atirador usava touca e capacete no momento do crime. Após efetuar os disparos, ele ainda teria se dirigido a outras pessoas que estavam no local, mas fugiu em seguida, evitando ser contido por quem estava na padaria.

A Polícia Civil investiga a motivação do crime e apura as circunstâncias do ataque, que chocou moradores da região metropolitana de Belo Horizonte pela brutalidade e pelo fato de as vítimas serem, em sua maioria, adolescentes que trabalhavam no local.