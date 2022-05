Advogada de Flávio Bolsonaro vai defender delegada presa no Rio

A advogada Luciana Pires defenderá delegada Adriana Belém, alvo de operação no Rio contra jogos de azar. Pires representa o Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha edit

247 - A advogada Luciana Pires assumiu na tarde desta terça-feira (10) a defesa da delegada de polícia licenciada Adriana Belém, presa nesta terça após ser alvo de uma operação contra jogos de azar. Com a delegada foram encontrados quase R$ 2 milhões - investigadores suspeitam que o dinheiro seja proveniente de lavagem de dinheiro.

Pires representa o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso da rachadinha em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Segundo o portal a coluna de Juliana Dal Piva, no portal Uol, junto com Pires, a delegada também será representada pela advogada Sandra Almeida, que defende o governador do Rio, Cláudio Castro, em investigações sobre corrupção envolvendo contratos da Fundação Leão XIII.

A defesa da delegada entrará com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Outro alvo da operação contra jogos de azar foi o ex-policial militar Ronnie Lessa, acusado por investigadores do Rio de ter efetuado os disparos que mataram a ex-vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada pelo crime organizado em março de 2018.

