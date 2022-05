Justiça ordena prisão de delegada que tinha quase R$ 2 milhões em casa

Apoie o 247

247 - A Justiça do Rio determinou nesta terça-feira (10) a prisão preventiva da delegada Adriana Belém, acusada de envolvimento em uma organização especializada em jogos de azar. Na casa dela, foram encontrados cerca de R$ 1,8 milhão.

Promotores suspeitam que o valor encontrado seja proveniente de lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações, os criminosos tinham acertos com agentes da Polícia Civil e pagavam propina, para garantir a proteção do bando.

Agentes da Polícia Militar receberiam valores mensais para permitir o funcionamento das casas de aposta do grupo. A delegada Adriana seria uma das agentes que ajudaria o bando.

