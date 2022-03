Aécio: Doria insistir em disputar o Planalto levará PSDB à quase extinção

Apoie o 247

247 - O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou, nesta quarta-feira (16), que, se o governador de São Paulo, o tucano João Doria, disputar a presidência da República pode levar o partido à "quase extinção". "Passaram quatro meses e o candidato está estagnado nas pesquisas, e com o maior índice de rejeição de todos os candidatos. Não é demérito nenhum compreender que insistir nesse projeto não levará o PSDB fatalmente a uma derrota, levará à quase extinção", disse o parlamentar ao UOL News.

De acordo com o deputado, o efeito da candidatura de Doria pode "impactar a sobrevivência do partido". "O PSDB pode virar um nanico", declarou. "É hora de ter responsabilidade, se até agora o candidato não se viabilizou, [...] deviam estar examinando a possibilidade de lançar o candidato ao Senado".

O parlamentar sugeriu o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para unificar a chamada "terceira via". Leite perdeu para Doria nas prévias do PSDB, que aconteceram em novembro do ano passado. "As prévias não podem se transformar em uma camisa de força, que impeça o PSDB, que tem quadros extraordinários, inclusive o Eduardo Leite, de protagonizar esse processo. Seria um desserviço ao país", disse ele, acrescentando que o nome de Doria ainda tem de ser homologado na convenção tucana.

"As pesquisas sucessivamente nos dão um recado muito claro, ou temos responsabilidade na construção de uma terceira via única, que aglutine as principais forças de centro, ou vamos levar os brasileiros a terem apenas essas duas opções aqui apresentadas", disse, em alusão ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a Jair Bolsonaro (PL).

Intenções de votos

A pesquisa presencial realizada pela Quaest, patrocinada pelo banco Genial, apontou que o governador de São Paulo tem 2% dos votos, mesmo percentual de André Janones (Avante).

