Afastamento de Witzel foi decisão grave e monocrática, afirma defesa

247 - A defesa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, classificou como "monocrática e com tamanha gravidade" a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de afastar, por 180 dias, o chefe do Executivo fluminense por irregularidades em contratos de saúde "A defesa do governador Wilson Witzel recebe com grande surpresa a decisão de afastamento do cargo, tomada de forma monocrática e com tamanha gravidade. Os advogados aguardam o acesso ao conteúdo da decisão para tomar as medidas cabíveis", diz a nota, de acordo com o portal G1.

As diligências foram autorizadas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves. A Polícia Federal tem como objetivo cumprir 17 mandados de prisão, sendo 6 preventivas e 11 temporárias, e 72 de busca e apreensão.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), Witzel usou o escritório de advocacia da esposa, Helena, para receber em propinas por contratos emergenciais no combate à epidemia do coronavírus.

As investigações apontaram que o esquema tinha três eixos - um era liderado pelo presidente nacional do PSC, Everaldo Dias Pereira, o pastor Everaldo; outro empresário Mário Peixoto; e um terceiro pelo empresário da área de ensino José Carlos de Melo, pró-reitor administrativo da Universidade Iguaçu (Unig).

