Agentes da GCM tentam impedir padre Julio Lancellotti de distribuir quentinhas na Praça Santa Isabel, em São Paulo (vídeo)

247 - Agentes da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (GCM) tentaram impedir o padre Júlio Lancellotti, da Pastoral Pastoral do Povo de Rua, nesta segunda-feira (4), de distribuir quentinhas aos moradores de rua da Praça Santa Isabel, no centro de São Paulo. O vídeo com a ação foi publicado pelo sacerdote em sua conta no Twitter.

"Mas ia facilitar para a gente", diz um agente que tenta impedir a distribuição de comida pedindo que o padre saia do local.

Na ocasião, a prefeitura realizava uma ação de desmontagem de barracas instaladas na praça por usuários de drogas após a migração da Cracolândia para o local.

Padre Júlio Lancellotti criticou a ação da gestão municipal que promoveu uma faxina social ao remover cerca de 35 toneladas de materiais como madeira, lonas, sofás e lixo. Em nota, a prefeitura disse que “seguiu as normas do decreto municipal que prevê a preservação de itens de uso pessoal, mas que proíbe objetos de ocupação permanente em áreas públicas”.

Assista ao vídeo:

