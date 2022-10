Alckmin critica hostilidade bolsonarista em Aparecida: "tenham mais respeito com os católicos. Igreja não é palanque"

"Como católico, estou perplexo com as hostilidades promovidas em Aparecida no dia de nossa padroeira', disse o candidato a vice-presidente na chapa de Lula edit

247 - O ex-governador e candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) condenou a arruaça e tumulto provocados por apoiadores de Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (12) em Aparecida do Norte (SP), durante as celebrações ao Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Pelo Twitter, Alckmin, que é católico assim como o ex-presidente Lula, disse que Aparecida é lugar de oração e não de agressão. "Como católico, estou perplexo com as hostilidades promovidas em Aparecida no dia de nossa padroeira. Tenham mais respeito com os católicos. Igreja não é palanque. É lugar santo, de oração, e não de agressão", afirmou.

Como católico, estou perplexo com as hostilidades promovidas em Aparecida no dia de nossa padroeira. Tenham mais respeito com os católicos. Igreja não é palanque. É lugar santo, de oração, e não de agressão. — Geraldo Alckmin 🇧🇷 1️⃣3️⃣ (@geraldoalckmin) October 12, 2022





Durante a passagem de Jair Bolsonaro na cidade de Aparecida do Norte (SP), bolsonaristas transformaram uma missa celebrada na tarde desta quarta-feira (12) em um campo de guerra.

Funcionários da TV Aparecida foram encurralados pelos extremistas em meio à multidão, como mostram as imagens capturadas pela CNN.

