Alckmin faz apelo a 'paulistas do interior' e pede votos em Haddad: "vai tornar São Paulo competitivo"

O ex-governador e candidato a vice-presidente publicou no Twitter cinco motivos para eleger Lula e Haddad: "é hora de afastarmos ameaças autoritárias" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-governador e candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB) publicou no Twitter nesta quarta-feira (26) um apelo ao eleitor "paulista do interior".

"Peço, mais uma vez, sua confiança, paulista do interior que tanto a mim já confiou: vamos juntos com Lula presidente e Haddad governador", escreveu.

>>> Haddad diz que rejeição a Tarcísio "cresceu muito" e chama propostas do adversário de "loucura"

Alckmin listou cinco motivos para votar em Lula e no candidato a governador de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad:

"São Paulo sempre lutou pela democracia. Em 1932, na Revolução Constitucionalista e nas Diretas Já. É hora de, mais uma vez, afastarmos ameaças autoritárias que arruínam países inteiros"; "Desindustrialização: com aumento de impostos, até durante a pandemia, estamos perdendo nossas indústrias no interior paulista, pela questão da competitividade. Haddad vai tornar SP competitivo e Lula vai fazer a reforma tributária destravando emprego e renda"; "Haddad vai reduzir os impostos que incidem na cesta básica e vai retomar os programas sociais. Já Lula, vai valorizar o salário mínimo, gerando um novo ciclo positivo de emprego e de renda, o que vai ajudar muito também os aposentados"; "Lula e Haddad vão fortalecer a saúde pública atualizando o financiamento do SUS e a Educação vai voltar a ser prioridade. Lula vai zerar a fila de especialidades, cirurgia e exames. O Fundeb vai ser fortalecido e a evasão escolar vai ser combatida"; "Corremos risco de medidas protecionistas pela nossa imagem ruim no exterior com efeito para nossas exportações. Lula vai usar o seu prestígio internacional para tornar o Brasil uma potência ambiental, protagonista das energias limpas e do combate às mudanças climáticas".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.