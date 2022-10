Haddad diz que rejeição a Tarcísio "cresceu muito" e chama propostas do adversário de "loucura"

Apoie o 247

247 - Candidato a governador de São Paulo, Fernando Haddad (PT) participou nesta quarta-feira (26) de sabatina do UOL e da Folha de S. Paulo e comentou o clima de virada que começa a tomar conta do estado.

No primeiro turno, Haddad teve 35,70% dos votos, ficando atrás de seu adversário Tarcísio de Freitas, que recebeu 42,32%. Depois de toda uma campanha no segundo turno, o petista já aparece tecnicamente empatado com Tarcísio, como na pesquisa Ipec.

Para Haddad, Tarcísio aumentou sua rejeição ao propor "loucuras" para São Paulo. "Hoje a rejeição ao Tarcísio cresceu muito. E cresceu por questões propositivas. Essa ideia de vender a principal estatal paulista, a Sabesp, tirar as câmeras dos uniformes dos policiais, tornar a vacinação de criança facultativa, tornar facultativa a vacinação de funcionários públicos que têm interação com os cidadãos, caso típico de médico, enfermeiro, professor, eu acho que essas propostas são uma loucura, uma aventura, que ele está querendo trazer do Rio para São Paulo. Isso não vai funcionar em São Paulo".

Haddad avalia ser um "milagre" o fato de Tarcísio estar ainda na dianteira das pesquisas. "São Paulo é terra da modernidade, é terra da ciência. Eu, sinceramente, acho um milagre ele ter essa intenção de voto ainda depois de propor tanta barbaridade para a gente aqui de São Paulo".

Ele disse ter informações de uma tendência de virada no cenário eleitoral. "Tenho recebido manifestações, sobretudo do interior, de que há uma virada em curso, e eu acho que a gente tem toda a condição de chegar no domingo à vitória, se o meu adversário resolver participar de algum debate. Ele não tinha razão nenhuma para se furtar a participar desses eventos. Eu lamento o ato de ele ter desaparecido. Espero que na quinta-feira ele compareça à Rede Globo pelo menos, para dar uma satisfação para o eleitor de São Paulo".

O candidato petista afirmou que Tarcísio quer trazer o Centrão para o governo paulista. "Imagina o estado mais importante da federação ser governado pelo Republicanos do Edir Macedo, pelo PTB do Roberto Jefferson, pelo PL do Waldemar da Costa Neto, pelo PP do Ciro Nogueira. Estaríamos muito bem arrumados se essa tragédia acontecesse".

