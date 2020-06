Alerj deve abrir impeachment de Witzel ainda nesta semana

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tem 11 pedidos de impeachment protocolados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) edit

247 - O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), irá dar prosseguimento a um dos 11 pedidos de impeachment do governador do estado, Wilson Witzel, ainda nesta semana. Com informações de Fernando Molica, da CNN.

O processo de impeachment pode ser pautado em um dos 11 pedidos, ou por um compilado de todos.

Foi noticiado nesta terça-feira (9) também que Witzel desistiu de fazer oposição a Jair Bolsonaro .

