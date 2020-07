Altman: PT deve fazer um último apelo para Haddad disputar prefeitura ou apoiar Boulos

247 - O jornalista Breno Altman, em análise concedida à TV 247 nesta segunda-feira (13), alertou que “a situação pré-eleitoral no município de São Paulo é gravíssima” e fez um apelo para que o ex-prefeito Fernando Haddad repense sua posição e entre na disputa.

“Cabe ao PT, maior partido da esquerda, fazer um último apelo para que o ex-prefeito Fernando Haddad assuma sua candidatura em São Paulo, o único nome com força para empurrar a esquerda para o segundo turno, poderia inclusive unificar a esquerda na cidade”, avaliou. “Se o PT não conseguir a adesão de Haddad, deveria avaliar apoiar a candidatura de Guilherme Boulos e Luiza Erundina (na chapa Boulos prefeito e Erundina vice lançada pelo PSOL)”, acrescentou.

Altman disse que o ex-presidente "Lula poderia fazer este último apelo a Haddad, na luta contra o bolsonarismo”.

“A situação pré-eleitoral no município de São Paulo é gravíssima e os partidos de esquerda devem refletir sobre o cenário atual. Se a esquerda quer ser alternativa de poder, é impensável ir para a disputa na principal capital do país sem a possibilidade de chegar num segundo turno, seria um desastre político gigantesco”, avaliou.

Segundo Altman, “não faz sentido o PT apresentar uma candidatura sem capacidade competitiva, como aparenta ser a de Jilmar Tatto, e ainda dividir a esquerda”.

O jornalista ainda afirmou que o partido “não precisa reivindicar a vice da chapa, pois Erundina cumpre bem esse papel”. “Seria uma atitude generosa do PT na luta contra o bolsonarismo, uma atitude que ajudaria a criar um grande movimento popular na cidade”, concluiu.

Levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), está tecnicamente empatado com o deputado federal Celso Russomano (Republicanos) na corrida eleitoral pela prefeitura.

De acordo com a pesquisa, que ouviu com 1.200 eleitores entre os dias 4 e 8 de julho, o tucano registra 22,8% das intenções de voto, contra 20% dos que dizem preferir Russomano. Covas também lidera na preferência espontânea do eleitorado, com 22,6%, contra 18,3% de Russomano.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

