Alunos, professores e servidores da UFRJ repudiam chacina do Jacarezinho: "violação frontal dos direitos"

Em nota, discentes do Núcleo de Políticas Públicas e Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e demais signatários repudiam ação policial na favela do Jacarezinho que matou 27 moradores e um policial edit

247 - Discentes do Núcleo de Políticas Públicas e Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), junto aos demais signatários servidores, professores, técnicos, colaboradores e estudantes de demais cursos da universidade, elaboraram uma nota de repúdio contra a chacina do Jacarezinho, operação policial no Rio de Janeiro que matou 27 moradores e um policial.

"A forma como as autoridades do Estado têm lidado com as questões de segurança demonstra como a lógica de guerra tem resultado em violação frontal dos direitos à vida, à integridade física e a viver uma vida livre de violência", destaca o texto.

Leia na íntegra:

NOTA PÚBLICA DE DISCENTES DO PPDH/NEPP-UFRJ E DEMAIS SIGNATÁRIOS EM RESPOSTA À CHACINA DO JACAREZINHO

Nós, discentes do Núcleo de Políticas Públicas e Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto aos demais signatários (entre servidores, professores, técnicos, colaboradores e estudantes de demais cursos da UFRJ), que subscrevem a esta nota, repudiamos veementemente a violência letal perpetrada em territórios de favelas e periferias e cobramos a apuração célere, meticulosa e independente de todas as 25 mortes e demais violações ocorridas no contexto da operação conduzida pela polícia civil, no dia 6 de maio de 2021, na favela do Jacarezinho, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

Vale destacar que a realização da referida operação vai contra a determinação judicial da Suprema Corte, que, no bojo da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, proibiu que operações policiais sejam realizadas no contexto da pandemia.

Trata-se da operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, a qual revela na prática os impactos nefastos da militarização e do pretenso combate a drogas e armas no marco da (necro)política de segurança pública do Rio de Janeiro.

A forma como as autoridades do Estado têm lidado com as questões de segurança demonstra como a lógica de guerra tem resultado em violação frontal dos direitos à vida, à integridade física e a viver uma vida livre de violência.

A atual política de segurança pública tem promovido historicamente um aniquilamento da população negra e favelada.

É importante destacar que o papel da polícia civil deveria ser, conforme preceitua a Constituição Federal, o de apuração de infrações penais, destacando seu caráter investigativo e de mobilização da infraestrutura como única resposta a quaisquer práticas delituosas.

De modo algum, se por esses princípios orientada, a operação policial poderia produzir tantas mortes.

A instituição policial deve, por princípio balizador, proteger a vida dos cidadãos, agindo exclusivamente pela garantia de direitos, nunca violando-os.

As informações amplamente veiculadas pela imprensa, bem como as denúncias circuladas por moradores, movimentos sociais e organizações da sociedade civil nas redes sociais, apontam a necessidade urgente de uma investigação célere, imparcial e independente, assim como a adoção de medidas de acolhimento às famílias das vítimas e de proteção a potenciais testemunhas por parte das autoridades.

Além disso, é fundamental que se apure o número total de mortes, que, de acordo com a imprensa, já chegariam a 25 pessoas, sendo uma das vítimas um policial civil.

Além disso, é importante ressaltar que a tentativa de criminalização imediata das vítimas repercute negativamente no imaginário social e reverbera, em muitos casos, nos aparelhos jurídicos numa tentativa absurda de justificar as mortes produzidas.

Uma operação que resulta em 25 mortes jamais deverá ser considerada como de sucesso.

Não há o que justifique mais tanta violência e execução policial.

Não se pode mais tolerar que o pretexto da guerra ao tráfico de drogas justifique os diversos massacres, como o que aconteceu ontem (06), em que as polícias têm realizado sobre a população favelada. Essa lógica de guerra historicamente promove violações de direitos humanos e precisa imediatamente ser interrompida.

A política de segurança pública deve ter por princípio básico a vida e a promoção da cidadania.

Assinam tambem:

Lígia Batista, advogada, fellow da Década Internacional Afrodescendente das Nações Unidas e mestranda do PPDH/NEPP-UFRJ;

Daniel Octaviano, analista em políticas públicas e mestrando do PPDH/NEPP-UFRJ;

Brigida Nogueira, socióloga e mestranda do PPDH/NEPP-UFRJ;

Grace Kelly, advogada e mestranda do PPDH/NEPP-UFRJ;

Valeriano Dju, sociólogo e mestrando PPDH/NEPP-UFRJ;

Shirleia Peixoto, advogada, pedagoga e mestranda do PPDH/NEPP-UFRJ;

Miguel Lopes, advogado e mestrando do PPDH/NEPP-UFRJ;

Jackson Quitete, Servidor Público estadual, Graduado em Direito pela UERJ, Pós Graduado em Direito Público e Mestrando do PPDH/NEPP-UFRJ;

Ana Paula Brandão, historiadora e mestrando do PPDH/NEPP-UFRJ;

