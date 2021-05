Número de mortos na Chacina do Jacarezinho sobe para 27, informa polícia

247 - O número de mortos na Chacina do Jacarezinho, promovida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, aumentou de 25 para 27. Segundo a polícia, mais duas pessoas faleceram nesta sexta-feira, 7, dentro dos hospitais aos quais foram levadas. Apenas um policial morreu.

Nesta sexta-feira, moradores do Jacarezinho realizaram protestos contra o massacre em frente à Cidade da Polícia, no Rio. Durante a operação na quinta-feira, 6, a polícia realizou execuções sumárias

A Polícia Civil desrespeitou ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) e realizou operação na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro.

O governo do Rio de Janeiro descumpriu a liminar deferida pelo ministro Edson Fachin e referendada pelo plenário da corte que proibiu operações policiais nas comunidades durante a pandemia da Covid-19, a partir da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 635, conhecida como “ADPF das Favelas”.

A Chacina do Jacarezinho é a maior da história da cidade do Rio de Janeiro e a segunda maior da história do estado. Mas as entidades de direitos humanos dizem que o número de mortos pode subir ainda mais.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.