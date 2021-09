Ana Cristina Valle, antecessora de Queiroz na 'rachadinha', sacou mais de R$ 1 milhão em dinheiro vivo entre 2008 e 2014

Dados constam em um relatório do Coaf enviados ao Ministério Público do Rio no âmbito do inquérito que apura um esquema de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro edit

247 - Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro, registrou 1.185 saques que somaram R$ 1,15 milhão em espécie por meio de uma empresa aberta em seu nome em 2007. De acordo com o jornal O Globo, os dados constam de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviado ao Ministério Público do Rio (MP-RJ) no âmbito da investigação que apura um esquema de “rachadinha” no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Em setembro, a Justiça autorizou ao Ministério Público do Rio de Janeiro o acesso aos dados bancários de Ana Cristina de maio de 2005 a maio de 2021. Ela e Bolsonaro se separaram em junho de 2008, um divórcio litigioso com acusação de furto e relato de patrimônio não declarado do casal a partir de outubro de 2007. As movimentações atípicas levaram à quebra de sigilo de ex-funcionários do vereador Carlos Bolsonaro. Ana Cristina foi chefe de gabinete do parlamentar entre 2001 e 2008 e de outros dois funcionários que integravam à Valle Ana Consultoria.

De acordo com os promotores do caso, “a elevada movimentação de recursos em espécie por Ana Cristina Siqueira Valle sugere que a mesma seja a real destinatária dos recursos públicos desembolsados em nome dos parentes por ela indicados para o gabinete de Carlos Nantes Bolsonaro”.

