Anestesista preso por estuprar grávida já atuou como ginecologista e obstetra

247 - O médico Giovanni Quintela Bezerra, preso em flagrante por estupro durante um parto no último domingo, atuou como clínico, ginecologista, obstetra e médico mastologista, além de anestesiologista, segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) sobre três anos de história profissional em sete unidades de saúde na Baixada Fluminense (RJ). Os dados foram submetidos pelo próprio médico.

Bezerra trabalha como médico há três anos, quando começou como residente no Hospital Geral de Nova Iguaçu, em abril de 2019.

Ele começou a atuar na clínica de ginecologia e mastologia do seu pai, da qual é sócio, em junho de 2020. Lá ele trabalhou como mastologista, ginecologista e obstetra dessa data até o mês passado.

No entanto, pessoas que trabalham no prédio comercial em Vila Isabel dizem que Giovanni nunca foi visto trabalhando no local, segundo o jornal O Globo.

