Apoio a Ceciliano para o Senado "é fundamental" para aliança entre PT e PSB, diz Gleisi

247 - Na carta enviada na segunda-feira (11) pela presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), à cúpula do PSB, ela diz ser "fundamental" o apoio à candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), ao Senado.

O PT se mostra incomodado com os sinais dados pelo PSB de que não abrirá mão da candidatura do deputado Alessandro Molon (PSB-RJ).

Para o PT, a composição que deve ser apoiada é para eleger o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) governador e Ceciliano senador. "Conforme tratativas anteriores em relação a composição de aliança no Estado do Rio de Janeiro, venho reiterar que o PT apoiará a candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Estado, mantendo o entendimento inicial de indicar o candidato ao Senado na chapa, que será o companheiro André Ceciliano. (...) Reitero a importância dessa composição, o que é fundamental para caminharmos juntos no Estado do Rio, rumo à vitória do campo progressista e popular”, diz um trecho da carta, divulgado pelo jornal O Globo.

Teria causado mal-estar a presença de Molon no evento em que o PSB oficializou a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para a vaga de vice na chapa do ex-presidente Lula (PT) à Presidência, na última sexta-feira (8).

O jornal questionou Gleisi sobre a possibilidade de o PSB manter as candidaturas de Freixo e Molon. "Não acredito que isso aconteça (a candidatura de Molon sem o apoio de Lula). Essa é a chapa da aliança nacional entre PT, PCdoB, PV, Rede, PSOL e o PSB, representada nas candidaturas de Lula para presidente, Marcelo Freixo para governador e André Ceciliano para senador. Essas candidaturas representam a unidade e a diversidade dessa ampla frente democrática no Rio".

